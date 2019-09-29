Polis memuru olmak için gereken sağlık koşullarında düzenleme yapıldı. Adayların sınav şartını sağladıktan sonra giriş raporu alması gerekecek. Giriş raporları tam teşekküllü hastanelerden alınacak.

İçişleri Bakanlığı polis olma şartlarda bazı değişiklikler yaptı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis adayları bundan böyle sınav şartlarından sonra sağlık raporu alırken 5 kategoride değerlendirilecek.

Polis olmak için A, B, C diliminde sağlık raporu almak gerekecek

Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar atanmaya hak kazanacak. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık raporu olanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak.

Emniyet hizmetlerine geri dönüşler için de aynı sağlık koşulları geçerli olacak.

D sınıfı sağlık şartı taşıdıkları tespit edilen polis amirinin göreve devamı konusunda sağlık komisyonu karar verecek.

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Sağlık Komisyonu kararıyla malulen emekliliğe sevk edilebilecek.

Kaynak: TRT Haber