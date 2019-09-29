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Ortaköy kumpircilerinin bulunduğu alanda çökme29 Eylül 2019 Pazar 12:04 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 12:45
Ortaköy sahilindeki yan yana dizili kumpir satan dükkanların bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da Ortaköy sahili girişinde kalan kumpircilerin tamamı, dükkanlardan birinin önünde meydana gelen çökme nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.
[Fotoğraf: Twitter]
Belediye ekipleri çökme nedeniyle çalışma başlattı. Bölgede bulunan ve hafta sonları açılan el sanatları pazarı da olay nedeniyle boşaltılıyor.
Kaynak: TRT Haber
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