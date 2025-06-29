Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2025 19:11

Polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine 276 bin lira ceza

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Polis noktasına çakar lamba yakarak giren sürücü ve araç sahibine 276 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda çakar lamba yakarak seyir halinde olan Emrah B. idaresindeki otomobil, kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Sürücü Emrah B'ye ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

ETİKETLER
Kütahya Polis
Sıradaki Haber
Ters yönde araç kullanan sürücüye 10 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Türk savunma sanayiine övgü
19:29
İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla küçük işletmelerin bitirileceği iddialarına yalanlama
19:56
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
19:18
Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını
19:28
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
18:39
İngiliz Bakan'dan, İsrail Büyükelçiliğine tepki: Kendi sorunlarınızı çözün
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ