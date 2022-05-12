Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis memurunun şehit olduğu kazanın zanlıları adliyede
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'de motosikletli yunus polisleri, kaçan bir aracı kovaladıkları esnada tırla çarpışmış ve 1 polis şehit olmuştu. Kazanın şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekip, dün bir aracı kovaladıkları sırada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan tıra çarpmıştı.
Kazada yaralanan polis memurlarından Hüseyin Duman şehit olmuş, Gökmen Baykara'nın bacağında ise kırık oluşmuştu.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan tır sürücüsü V.G., kaçan aracın sürücüsü M.A.A. ile bu araçta bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ile H.İ.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kaçan aracın sahibi B.A. ise emniyette ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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