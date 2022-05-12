Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekip, dün bir aracı kovaladıkları sırada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan tıra çarpmıştı.

Kazada yaralanan polis memurlarından Hüseyin Duman şehit olmuş, Gökmen Baykara'nın bacağında ise kırık oluşmuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan tır sürücüsü V.G., kaçan aracın sürücüsü M.A.A. ile bu araçta bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ile H.İ.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kaçan aracın sahibi B.A. ise emniyette ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.