Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Tarım Bakanlığı’nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

Ardından, insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ildeki 494 adrese eş zamanlı “MAHSUL” kod isimli operasyon gerçekleştirildi.