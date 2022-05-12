Terör örgütü PKK'yi ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl'de "Eren Abluka-9 (Bingöl-Kiğı-Darköprü) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.