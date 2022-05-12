Türk hava filosunun gözbebeği olan uçakları kullanmak için birbirinden zorlu eğitimlerden geçen savaş pilotlarının yetiştikleri merkezlerden birisi de Balıkesir'de bulunan 9'uncu Ana Jet Üssü.

Savaş pilotu olmak isteyenler için meşakkatli sürecin en önemli duraklarından olan üste eğitimler aşama aşama ilerliyor, her basamakta adaylar titizlikle değerlendiriliyor.

Adaylar, uçuşa başlamadan önce uçak teknik eğitimi ve uçakla ilgili temel bilgileri alan adaylar, daha sonra akademik yer eğitimi, sonrasında ise simülatör eğitimi alıyor.

Bütün görevler simülatörle tecrübe ediliyor

Simülatörle uçuşlara hazırlanan kursiyerler, tam görev simülatöründe hava harekatlarındaki bütün görevleri birebir tecrübe ediyor.

8 sortilik simülatör eğitiminde, havada yakıt ikmalinden tehditleri önlemeye kadar her türlü senaryo uygulanıyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren öğretmen pilot, "Hem görsel hafızayı hem de mekânsal hafızayı canlandırarak kafalarında, üç boyutlu ortamda kendilerini nerede olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz. O anki pozisyonda nasıl bir davranış sergileyeceklerini görmek istiyoruz ki gerçek uçuşta başına geldiğinde bu durumu nasıl yönetebileceklerini onlara öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Kursiyerlerin sabırla bekledikleri bir sonraki adres ise F-16 kokpiti. İlk uçuş öğretmen pilotlar ile birlikte yapılıyor.

Her gün kursiyerler ile eğitmenler arasında genel ve birebir brifingler yapılıyor. Piste çıkmadan önce uçuş planları değerlendiriliyor.

9 aylık eğitimi tamamlayanlar kıtalara atanıyor

Uçuş sonrası ise yapılan hatalar belirlenip performans analizi yapılıyor.

9'uncu Ana Jet Üssü'ndeki eğitimler yaklaşık 9 ay sürüyor Başarıyla mezun olan kursiyerler, göreve hazır savaş pilotları olarak kıtalara atanıyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Tahsin Özkan