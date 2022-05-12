Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Hemşireler Günü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, Hemşireler Günü'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır. Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 12, 2022
Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. #HemşirelerGünü
Etiketler: Emine Erdoğan
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