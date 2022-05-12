Emine Erdoğan, Hemşireler Günü'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır. Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.