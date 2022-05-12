Motosiklet sürücüsü Hurshidbek Olimjonov, 9 Mayıs'ta, Çevreyolu Kadıköy mevkii Hasanpaşa ayrımında aracının hakimiyetini kaybederek devrildi.

Yere düşen ve motosikletinin altında kalan sürücüye ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necati Özgür Dalakçı yaptı. Dalakçı, daha sonra yaralıyı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralı, buradaki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Emniyet teşkilatı olarak ilk yardım ve müdahale eğitimleri alıyoruz"

Polis memuru Dalakçı, görevli oldukları noktaya giderken kazaya tesadüfen denk geldiklerini, kazazedeyi motosikletin altında kalmış ve baygın halde gördüklerini belirtti.

İlk olarak 112 ekipleriyle irtibata geçip kazayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Dalakçı, olay anını şöyle anlattı:

"Nabza bakarken boğazında şişliği fark ettim. Dokunduğum zaman dilinin boğazından içeriye kaçmış olduğunu anladım. Tabii bizler, bu konuda emniyet teşkilatı olarak ilk yardım ve müdahale eğitimleri alıyoruz ve bu eğitimler her yıl güncelleniyor. Aldığımız eğitimlere dayanarak gerekli müdahaleyi yapmak için yaralının ağzını açtım. Boğazına kaçmış dilini de kalem yardımıyla çıkartarak solunumu tekrardan sağlamış olduk."

Devamında 112 ekiplerinin geldiğini ve kazazedeyi sağlık görevlilerine teslim ettiklerini aktaran Dalakçı, "Yaralının iyileştiğini ve hayata döndüğünü öğrenince çok mutlu olduk" diye konuştu.