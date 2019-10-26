Türkiye
Polis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu26 Ekim 2019 Cumartesi 14:55 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:42
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek bir caddesinde, polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu.
Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.
Trafik polislerinin engelli kişiye eşlik etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Etiketler: polis Mardin güvenlik kamerası engelli