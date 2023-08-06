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Türkiye
İHA 06.08.2023 03:30

Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ömerağa Mahallesi İstanbul - İzmit Yanyolu İstanbul istikametinde, Y.C. isimli polis memuru idaresindeki ekip aracı ile Alemdar Caddesinden yan yola çıkan N.P. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Y.C. ve otomobilde bulunan İ.D. isimli yolcu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle İstanbul - İzmit Yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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