Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.03.2024 09:45

Polatlara azmettirme soruşturmasında hapis istemi

İstanbul Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Polatlara azmettirme soruşturmasında hapis istemi
[Fotograf: AA]

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'te motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayın geçmişi

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İstanbul Siber Suçlar Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:32
Doğuda soğuk hava hakim
11:28
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli'de tır kuyruğu
11:25
Yapay zeka alanında hareketli hafta: ChatGPT robot oluyor, "Grok" kullanıma sunuluyor
11:32
Gümrükte 252 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
11:09
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak
Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak
FOTO FOKUS
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ