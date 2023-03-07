İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği uygulama kapsamında plakasız bir motosikleti durdurdu.

Motosiklet sürücüsü İ.Y. ve yanındaki A.K'nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

İki şüpheli uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınırken, sürücü İ.Y. hakkında plakasız ve eksik evrakla motosiklet kullanmaktan 23 bin 270 lira para cezası uygulandı.