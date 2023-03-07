Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 07:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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