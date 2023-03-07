Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 06:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
Depremin yıktığı Hatay'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Hatay'da fırtına ve sağanak etkili oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, akşam saatlerinde sağanakla birlikte hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yeride kısa süreliğine doluya bıraktı.
[Fotoğraf: DHA]
Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesasafesi düştü. Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi.
Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Hatay Fırtına Meteoroloji Sağanak
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