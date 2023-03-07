Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemileri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aydın
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