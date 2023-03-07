​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemileri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.