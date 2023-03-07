Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 01:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Defne ilçesi açıklarında saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7,05 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-03-07
Saat:01:14:57 TSİ
Enlem:36.123 N
Boylam:36.123 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/2d5nupX3sM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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