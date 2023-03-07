Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 00:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan 2 kardeş, hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Yenimahalle Tuna Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan G.S.D. ile kardeşi M.A.D. yarın satışını yapacakları motosikletin yakıt deposundaki benzini bidona alarak mutfağa koydu.
Bir süre sonra bidonun devrilmesi sonucu yakıtın halının üzerine döküldüğünü fark etmeyen kardeşlerin sigara içtiği sırada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan G.S.D. ile M.A.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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