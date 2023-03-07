Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki cami ve çadır kentlerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde cami ve çadır kentlerde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Malatya

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Malatya'da kurulan çadır kentlerde düzenlenen programla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

[Fotoğraf: AA]

Afette hayatını kaybedenler için dua edilen programın ardından depremzedelere ikramda bulunuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın alışveriş merkezinin yanına kurduğu 500 kişilik çadır kentte de kandil programı yapıldı.

Kilis

Kilis'teki program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un Şeyh Muhammed Bedevi Camisi'nde yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, yatısı namazı kılındı.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Beraat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camilere akın eden Müslümanlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce tüm camilerde mevlit okutuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler, Berat Kandili'nde çadır mescitlerde dua etti.

Eğriçay Parkı Çadır Kenti'ndeki depremzedeler ve görevliler, Berat Kandili dolayısıyla mescidi doldurdu.

Depremzedeler, deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve duanın ardından vatandaşlar yatsı namazını eda etti.

Kahramanmaraş

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Kahramanmaraş Belediyesi önünde hazırlanan çadır mescitte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

[Fotoğraf: AA]

Programda imam hatip ve müezzinlerce Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Erbaş, depremzedeler için dua etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Adana

Adana Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından depremin etkilerinin hafiflemesi ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

[Fotoğraf: AA]

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de Yeni Hatay Stadyumu'ndaki çadır kentte kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kur'an kursunda öğrenim gören depremzede çocuklar da çeşitli sureler okudu.

Afyonkarahisar ilçe vaizlerinden Halit Işık ise Berat Kandili konulu vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra çadır kent alanındaki kamu görevlileri de katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Mezarlık Kompleksi alanında Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan çadır mescitte de Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Manisa İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan kamu görevlileri de katıldı.

Daha sonra kılınan yatsı namazının ardından dualar edildi.

İskenderun ilçesinde ise kandil programı İskenderun Teknik Üniversitesindeki Hacı Ahmet Karatoyuk Cami'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi. Namazın ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Tosyalı Sentetik Saha'ya kurulan geçici barınma merkezinde kalan vatandaşlar, Berat Kandili için merkezin yanında bulunan Tosyalı Camisi'ne geldi.

İzmir İl Müftülüğünden gelen görevlilerce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Verilen vaazın ardından namaz kılındı.