Şaban ayının 15'inci gecesi olan Berat Kandili, 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi. Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili, tüm yurtta idrak edildi.

Edirne’deki camilerde, kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Selimiye Camisi'ndeki programda Kur’an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi.

Üç Şerefeli ve Eski Cami'deki programlarda da vatandaşlar okunan dualara eşlik ederek ellerini semaya açtı.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya’daki ilk mirası Hızırbey Camisi’nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi’nde, Kur’an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat namazlarını kılıp dua etti.

İç Anadolu'da da dualarla idrak edildi

Sivas'taki tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kandil programının sonunda cemaate lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Osman Ayas dua etti.

Niğde Belediyesi programın ardından cemaate ikramda bulundu.

Nevşehir

Nevşehir genelindeki tüm camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Musalla Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Ürgüp Müftüsü İsmail Karadavut'un duasından sonra yatsı namazı eda edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşla kandil simidi dağıtıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Namazdan sonra cemaate ikramda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey ve Ahi Evran Veli camilerinde Berat Kandili programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından vaiz Fatih Bülbül, Berat Kandili'nin anlam ve önemi ile yardımlaşma, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenlerini anlattı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua okundu.

Beştepe Millet Camii'nde program düzenlendi

Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Kandil, deprem bölgesinde de idrak edildi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Kahramanmaraş Belediyesi önünde hazırlanan çadır mescitte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda imam hatip ve müezzinlerce Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Erbaş, depremzedeler için dua etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

[Fotoğraf: AA]

Adana

Adana Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından depremin etkilerinin hafiflemesi ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de Yeni Hatay Stadyumu'ndaki çadır kentte kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kur'an kursunda öğrenim gören depremzede çocuklar da çeşitli sureler okudu.

Afyonkarahisar ilçe vaizlerinden Halit Işık ise Berat Kandili konulu vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra çadır kent alanındaki kamu görevlileri de katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Mezarlık Kompleksi alanında Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan çadır mescitte de Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Manisa İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan kamu görevlileri de katıldı.

Daha sonra kılınan yatsı namazının ardından dualar edildi.

İskenderun ilçesinde ise kandil programı İskenderun Teknik Üniversitesindeki Hacı Ahmet Karatoyuk Cami'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi. Namazın ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Tosyalı Sentetik Saha'ya kurulan geçici barınma merkezinde kalan vatandaşlar, Berat Kandili için merkezin yanında bulunan Tosyalı Camisi'ne geldi.

İzmir İl Müftülüğünden gelen görevlilerce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Verilen vaazın ardından namaz kılındı.