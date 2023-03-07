Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 06:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil daha sonra elektrik panosuna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkiinde, Ahmet Aydın idaresindeki hafif ticari araç ile Kenan Can Kalaycı yöntemindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı.
Otomobilin çarpması sonucu yerinden kopan elektrik panosu da kaza yapan hafif ticari araca çarptı.
8 kişi yaralandı
Kazada araç sürücüsü Kenan Can Kalaycı ile Bilal Samancı, Halil İbrahim Demirkala, Serhat Güngör, Beyzanur Yavuzarslan, Vefa Servet Kalaycı, Serhat Yavuzarslan ve Sedanur Duman yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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