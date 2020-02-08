Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG'li 5 terörist teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 14:01
Sıradaki Haber
Diyarbakır annesi: Gitmiyorum kızımı istiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz