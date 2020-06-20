Haber Giriş: Kaynak: AA
PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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