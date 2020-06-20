İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.