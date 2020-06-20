İnternet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Siber ortamda işlenen suçların oranı da yükseliyor. Özellikle, çocuklar ve gençler risk altında. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü; siber suçlarla mücadele için Siberay projesini hayata geçirdi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenli internet için sanal ortamı 7 gün 24 saat tarıyor. İnternet dolandırıcıları ve kara propaganda üreticileri tek tek tespit ediliyor. Siber zorbalara gecikmeden müdahale ediliyor.

"Çocuklarımıza musallat olanlara gerekli cevabı verecekler"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, suçları işlenmeden önce önlemek için böyle bir proje oluşturulduğunu söyleyerek, amaçlarını şöyle anlattı:

"Kızılay gibi, Yeşilay gibi, Siberay projesinde bilgilendirme, önleme ve farkındalık oluşturmak."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Siber devriyelerle özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler" dedi.

Projenin temel amaçlarından biri ise güvenli internet için kullanıcılara yol göstermek. Bu çerçevede okullarda konferanslar verildi, tanıtım filmleri yayınlandı. Proje geliştirme çalışmaları, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor.