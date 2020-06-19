Haber Giriş: Kaynak: The Verge
Google'dan yeni sosyal medya platformu "Keen"
[Fotoğraf: Staykeen.com]
Google, yeni sosyal medya platformu "Keen"i kullanıma sundu. Görselliğin ön plana çıktığı Keen, kullanıcılarına ilgi alanlarıyla ilgili içeriklere ulaşma imkânı sunuyor.
İnternet tarayıcısı veya Android sistemli akıllı cihazlarda kullanılabilen Keen’in, görsel ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'e benzerliği dikkat çekiyor.
Keen’in nasıl kullanılacağını açıklayan Google, yemek tarifinden günlük yaşama pek çok konuda içeriklerin platformda yer aldığını belirterek sosyal medya platformu hakkında bir tanıtım videosu yayımladı.
Yeni bir sosyal medya platformu olması nedeniyle şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabilen uygulamanın yakın zamanda diğer dilleri de destekler hale gelmesi bekleniyor.
Son Haberler
- 21:56
- 21:48
- 21:31
- 21:25
- 21:16
Sıradaki Haber
Kızamık 2 bin 500 yıl önce büyükbaş hayvanlardan geçmiş olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz