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Türkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildi
Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Bakan Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yapıyor. https://t.co/9UC4cApVdN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru son dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:52
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