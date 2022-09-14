Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: Adıyaman PKK/YPG Terör Örgütü
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