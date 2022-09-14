Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te fabrika yangını: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı.
Gaziantep'te 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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