Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da okulların açılmasıyla sahiller boşaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da sahiller okulların açılmasıyla boşaldı. Sahillerde otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.
Antalya'da eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sahiller boşaldı. Yaz sezonunda dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciye kaldı.
Otellerde tatillerine devam eden turistler, sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Okulların açılması nedeniyle yerli turist popülasyonunun azaldığını belirten plaj işletmecileri, okulların açılmasıyla yerli halkın yerini otellerde tatil yapan yabancı turistlere bıraktığını söyledi.
Etiketler: Antalya Eğitim Yüz Yüze Eğitim Turizm
Sıradaki Haber
4 il için sıcak hava uyarısı: 4 gün etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz