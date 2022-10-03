Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Piyasaya sahte para sürmeye çalışken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 62 adet 100 dolar ele geçirildi.
İnegöl Kaçakçılık ve Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sahte dolar sürülmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüpheli Memduh T'yi gözaltına aldı. Bu kişinin evinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 62 adet 100 dolar ele geçirildi.
Ayrıca, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında zanlının "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.
Memduh T, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sahte Para Bursa Dolandırıcılık
Son Haberler
- 15:08
- 14:53
- 14:52
- 14:50
- 14:46
Sıradaki Haber
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz