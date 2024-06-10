Pitbull cinsi köpeğin bir kediyi öldürmesine ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı yönündeki bilgilerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucu köpeği dolaştıran U.Ü. ile sahibi S.K.'yi yakaladı.
Şüpheliler hakkında, "hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı.
İşlemlerinin ardından U.Ü. ile S.K., dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Bu arada, tasması, dolaştıran kişinin elinde bulunan pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.