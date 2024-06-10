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Türkiye
AA 10.06.2024 19:48

Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde yangın

Keklik Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep ve Nizip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mera alanlarıyla fıstık ve zeytin bahçelerinin de zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yangına müdahalenin kolaylaştırılması amacıyla Nizip Belediyesine ait iş makineleri ise bölgede yeni yol açmak için çalışmalar yürütüyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.

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Gaziantep Orman Yangını
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