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Türkiye
AA 10.06.2024 19:20

Tokat'ta ormanlık alanda yangın

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tokat'ta ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

"Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor" dedi.

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