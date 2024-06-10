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Türkiye
AA 10.06.2024 19:31

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eylül Savuşmak'a, ilçe kırsalında bulunan Ayaklı Mahallesi Talihli mezrasındaki evinin yakınlarında sahipsiz 2 köpek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba İsa Savuşmak, gazetecilere, kızının başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ve eşinin haber vermesi üzerine hemen evine gelerek kızını hastaneye götürdüğünü söyledi.

Anne Emine Savuşmak saldırı sonrası kızını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Köpekler evin etrafındaymış. 2 köpek birden gelmiş ve kızıma saldırmışlar" ifadelerini kullandı.

Olay nedeniyle kızının çok korktuğunu belirten anne, köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesini istedi.

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