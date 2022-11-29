Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde sahibinin elinden kaçtığı öne sürülen pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde yer alan ve sahibi olduğu öğrenilen köpeğe saldırdı.

Çevredeki vatandaşlarca kurtarılan köpek, ön bacağındaki yarasının tedavisi için veterinere götürüldü.

Pitbullun koruma altına alınması için vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelerek pitbullun sahibi olduğunu söyleyen bazı kişiler, hayvanı alarak uzaklaştı.

Bölgeye gelen ekipler, saldırgan köpeğin ve bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.