Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 15 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Bu arada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolga Yağan da kurtarma çalışmalarına katıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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