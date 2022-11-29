İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında yaşananların ardından adli soruşturmanın devam ettiğini, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Stada fişek ve yanıcı maddelerin sokulmasında ambulans şirketinin ihmal ve kusuru bulunduğunu dile getiren Köşger, İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili şirketle ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kent genelinde tüm özel ambulans şirketleri ile çalışanlarının incelendiğine işaret eden Köşger, "Bütün ambulans şirketleri bu çerçevede denetlenecek ve gözden geçirilecek. Ambulans şirketlerinde çalışan personelin bundan sonra güvenlik soruşturması ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra istihdamları sağlanacak. Bu noktada titiz davranılacak." dedi.

Stadyuma fişek ve yanıcı madde sokan bir şüphelinin hakkında benzer suçtan kayıt bulunduğuna işaret eden Köşger, şunları belirtti:

"Daha önce maçlarda vukuat çıkardığı belli olan bir kişiyi bir maça görevlendiriyor ambulans şoförü olarak. Bu bariz bir hata ve ihmal. Bu çerçevede değerlendirecek bu ambulans şirketi. Şirket en ağır cezayı alacak ve bütün ambulans şirketleri incelenecek." ifadesini kullandı.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılmış, ambulansın yaralıya müdahalesi sırasında bir Göztepe taraftarı, köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmış, müsabaka tatil edilmişti.

Yürütülen soruşturmada 21 kişi gözaltına alınmış, fişek ve yanıcı maddelerin özel ambulans şirketi görevlisi 2 şoför tarafından stada sokularak tuvalete bırakıldığı belirlenmişti.