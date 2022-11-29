Tutak ilçesinde yaşayan S.Ö, yaklaşık 10 gün önce sobanın üzerinde çorba pişirdiği tencereyi kaldırıp sobaya kömür bıraktı.

Bir süre sobanın yanında bulunduğu anda düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan S.Ö, yakınlarının yardımıyla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen S.Ö'nün Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.