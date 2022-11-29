Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobanın üzerinde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
Ağrı'da çorba yapan 16 yaşındaki Sevil Öztaş, düdüklü tencerenin patlamasıyla hastanelik oldu. Yüzü ve vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Öztaş, yanık tedavi merkezinde tedaviye alındı.
Tutak ilçesinde yaşayan S.Ö, yaklaşık 10 gün önce sobanın üzerinde çorba pişirdiği tencereyi kaldırıp sobaya kömür bıraktı.
Bir süre sobanın yanında bulunduğu anda düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan S.Ö, yakınlarının yardımıyla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen S.Ö'nün Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.
Etiketler: Ağrı
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