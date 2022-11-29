Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü Çekerek karayolunda sürücüler far yakarak ilerleyebildi.
Anayolda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Etiketler: Yozgat
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