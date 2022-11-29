Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü Çekerek karayolunda sürücüler far yakarak ilerleyebildi.

Anayolda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.