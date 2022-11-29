Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Oymaağaç Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Cenaze, daha sonra askerlerin omuzlarında taşınarak mahalle meydandaki alana götürüldü.

Anne Zübeyde Yıldız, "Vatanımız sağ olsun. Biz iyi evlat yetiştirmişiz. Şükürler olsun Allah'a. Kara gözlü yavrum. Vatan için dimdik duracağım." dedi.

Şehidin asker elbisesi giyen kardeşi Havva Yıldız ise "Biz şehidiz, siz leşsiniz, benim kardeşim şehit oldu, bayraklara sarıldı da gitti, gördün mü? İzliyorsunuz siz bizi. Benim kardeşim şehit oldu, sizi de öldürdü de gitti. Kanını yerde bırakmadı. Kahru perişan olun." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, bir müddet top arabasıyla taşındıktan sonra Oymaağaç Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine şehidin babası Ali, annesi Zübeyde, kız kardeşi Havva, erkek kardeşi Yasin Yıldız'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Konya şehidine ağlıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde şehidin babası Abdullah, annesi Meryem ve eşi Derya Işık, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada babasının tabutunun yanına getirilen şehidin 4 aylık kızı Efnan'ın bakışları, alandakileri duygulandırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Işık'ın naaşı, mahalle mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.