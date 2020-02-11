Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası neden meydan geldi?

THY pilotları tanık sıfatıyla ifade verdi

Bu sorunun yanıtını bulmak için Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ifade işlemleri devam ediyor. Aralarında yolcular, kule ve meydan görevlilerinin de bulunduğu 165 kişinin ifadesi alındı.

İfadesine başvurulan kişiler arasında kaza öncesi, kulenin uyarısı üzerine piste inmeyerek pas geçen 4 THY pilotu da var. Pilotlar, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tanık sıfatıyla dinlendi.

Uçağın pilotlarının tedavileri devam ediyor

Asıl merak edilen ise Pegasus uçağının pilotların ne zaman ifade vereceği. Açelya isimli uçağın iki pilotu, hala hastanede tedavi altında. Savcılık, doktorlardan gelecek bilgiye göre hareket edecek. Sağlık durumlarına göre ifade verecekleri tarih belli olacak.

Soruşturma sürerken, enkaz alanındaki çalışmalarda da sona gelindi. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekipleri, vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.

Gövde kısmı, ağır tonajlı araçlara yüklenerek kaldırıldı. Ekipler daha sonra, enkaz alanında kalan uçağın kuyruk bölümüne yöneldi.

Uçağın motoru tıra yüklendi, diğer küçük parçalar kasalara konularak vinçlerle kaldırıldı.

Parçalar incelenmek üzere Gebze'de bulunan özel bir depoya götürülecek.