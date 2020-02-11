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Ülke genelinde radarla hız denetimi: 10 bin 351 ihlal tespit edildi
[Fotoğraf: Getty]
Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiği radarla hız denetimlerinde 10 bin 351 hız ihlali tespit edildi, 122 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 40 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 7-8 Şubat'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, denetimlerde 10 bin 351 hız ihlalinin tespit edildiği ve ceza verildiği belirtildi.
122 aracın trafikten men edildiği, 7 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, toplam 11 bin 135 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı anlatılan açıklamada, denetimlerin sürekli olacağı vurgulandı.
Etiketler: radarla hız denetimi Emniyet Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 14:13
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