Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 40 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 7-8 Şubat'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, denetimlerde 10 bin 351 hız ihlalinin tespit edildiği ve ceza verildiği belirtildi.

122 aracın trafikten men edildiği, 7 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, toplam 11 bin 135 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı anlatılan açıklamada, denetimlerin sürekli olacağı vurgulandı.