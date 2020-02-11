İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade verdi. İddiaları reddeden Şişli, kendisine iftira atıldığını savundu. Şişli, adliyeden ayrılışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Şişli hakkında soruşturma başlatmıştı.