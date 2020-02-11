Aksaray'da bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ıssız sokakta bir otomobil duruyor. Araçtan inen 2 kişi araca yanaşıyor. Kısa bir uğraşın ardından aracın bagaj kapağını söküp geldikleri araca yükleyerek gözden kayboluyorlar.

Bir süre sonda da aynı aracın başına bu kez yaya olarak geliyorlar. Vitesi boşa aldıktan sonra aracı iterek oradan uzaklaşıyorlar.

Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yaşanan başka hırsızlıklar da polisin dikkatinden kaçmadı. Farklı tarihlerde aynı marka, model ve renkteki 5 araçtan çeşitli parçaların çalındığı belirlendi.

Şüpheliler tespit edildi, operasyonla yakalandı. Zanlıların, kaza yaptıkları araçlarını tamir etmek için aynı marka ve model otomobillerin parçalarını çaldıkları anlaşıldı.

