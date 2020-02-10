İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma açmıştı.

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da istifayı doğruladı. İmamoğlu, Şişli'nin, soruşturmanın selameti için görevinden istifa ettiğini, istifa dilekçesinin de yürürlüğe konduğunu söyledi.

İSMEK Eski Bölge Sorumlusu 19 kadın, Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayın geçmişi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği, onlara yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığın, Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan, Erkan Duyar hakkında ise TCK'nın 257. maddesinde hüküm bulan ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenilmişti.