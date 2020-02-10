Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde görevli kirpi ve zırhlılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Akçakale ilçesi ve Şanlıurfa kent merkezinden geçerek 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi.

Konvoyun burada lojistik ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra Hatay'a hareket edeceği öğrenildi.