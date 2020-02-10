Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trafodaki patlama anı kamerada
Şırnak'ın Uludere ilçesinde patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ödül Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye enerji sağlayan elektrik trafosu aşırı yüklenmeden dolayı patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama nedeniyle elektriklerin kesildiği mahalleye trafodaki arızanın giderilmesiyle enerji verilmeye başlandı.
Etiketler: elektrik trafosuSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:27
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