Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde Samsun Öğretmenevi önündeki otobüs durağına sığınan köpeği gören vatandaşlar, üşememesi için arayışa girdi.

Bir kadın şalını titreyen köpeğin üzerine sararken, başka bir kadın da belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

İlkadım Belediyesi ekipleri gelerek, köpeği üzerindeki şal ile hayvan barınağına götürdü.