Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık avcılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sinop'ta şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya yakın kesimlerde av yapmak zorunda kalan balıkçılar, limana az miktarda mezgit ile döndü.

"Balık azlığı fiyatlara da yansımış durumda"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, bölgede balıkçıların zor şartlar altında avcılık yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Balık avında hava durumuna bağlı olarak büyük düşüş yaşandığını anlatan Tuncer, tezgahlarda daha çok havuz balıklarının bulunduğunu belirtti.

Hava şartlarının düzelmesiyle avcılığın artmasını beklediklerini vurgulayan Tuncer, "Genellikle küçük teknelerimiz kıyıya yakın bölgelerde avlanmaya çalışıyor. Tabii balık azlığı fiyatlara da yansımış durumda. Vatandaşlarımız bu dönemde biraz pahalı balık tüketmiş olacak. İnşallah kısa sürede hava normale döner" dedi.

Sinop'ta tezgahlarda az miktarda bulunan mezgit, kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.