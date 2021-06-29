Havaların ısınmasıyla piknik alanlarına olan ilgi arttı. Bu artış, kalabalık noktalarda hırsızlık olaylarını da beraberinde getirdi.

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı da bu noktalardan biri. Son bir ayda beş ayrı otomobilde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının bir çoğu ise güvenlik kamerası bulunmayan girişteki otoparkta gerçekleşti.

Mağdurlardan kimi araç içerisinde bulunan dijital materyallerini, kimi ise çantasını hırsızlara kaptırdı.

Hırsızların hedefi olan araçlardan biri avukat Reşat Kızıldağ'a aitti.

Kızıldağ, Kemerburgaz'a piknik için gitti. Aracına döndüğünde ise kelebek camını kırılmış halde buldu.

"Laptopum ve içindeki bilgilerim gitti"

Reşat Kızıldağ, "Allah'tan önemli evrakları arabanın içerisinde gezdirmiyorum. O gün o çantanın içerisinde laptop vardı. Tabi laptopun içerisinde dilekçelerim birtakım diğer bilgilerim olsun onlar gitti" dedi.

Kızıldağ, polise giderek, şikayetçi olduğunu söyledi:

"Kamera kaydı olmadığından dolayı hiçbir şekilde bu hırsızların bulunamadığını söylediler. Biz şikayetçi olduk. Karakolda ifadeleri verdik. Açıkçası çok bir umudum yok kamera olmadığı için."